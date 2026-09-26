1994-2004\'te Bafra Belediye Başkanlığı yapan Hasan Aslan, vefat yıl dönümünde anıldı

Bafra ilçesinde 1994-2004 yıllarında belediye başkanlığı yapan Hasan Aslan, vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Bafra Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programda Aslan'ın kabri başında dua edildi.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, vefatının yıl dönümünde merhum Belediye Başkanı Hasan Aslan ve tüm büyüklerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Programa Aslan'ın ailesi ve yakınları ile MHP Bafra İlçe Başkanı Kemal Şahin ve vatandaşlar katıldı.