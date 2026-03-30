2,5 Milyon Avro'luk Malvarlığına El Konuldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2,5 Milyon Avro'luk Malvarlığına El Konuldu

30.03.2026 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da yapılan operasyonda 2,5 milyon avroluk malvarlığına el konuldu, 6 kişi gözaltına alındı.

'2,5 MİLYON AVRO DEĞERİNDE MALVARLIĞINA EL KONULDU'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında; 24 Mart 2026 tarihinde EUROPOL'ün desteğiyle İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından Londra merkezli, liderliğini Hüseyin Baybaşin'in oğlu Hasan Ferhat Baybaşin'in ve yöneticiliğini Çağdaş Duran isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne sigara kaçakçılığı suçundan operasyon yapılmış, operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış ve yaklaşık 2,5 milyon avro değerindeki malvarlıklarına el konulmuştur" denildi.

Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"İtalyan makamları ile yapılan bilgi paylaşımları çerçevesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde MASAK Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarda Hasan Ferhat Baybaşin ve Çağdaş Duran'ın yurt dışında işlemiş oldukları sigara kaçakçılığından elde ettikleri geliri Diyarbakır ilinde bulunan 2 şirket ve Aydın'da bulunan gayrimenkulleri üzerinden akladıkları tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında Hasan Ferhat Baybaşin ve Çağdaş Duran ile yakınları olan A.D., S.D., C.D., C.D., H.B., N,B., Ğ.B. isimli şahısların (toplam 9 şüpheli) Diyarbakır ilinde bulunan şirket paylarına ve Aydın ilinde tüm taşınmazlarına, araçlarına, bankalarda bulunan tüm hesaplarına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdinde tüm hak ve alacaklarına el konulmuştur."

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2,5 Milyon Avro'luk Malvarlığına El Konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan 70 milyon Euro’luk transfer harekatı Beşiktaş'tan 70 milyon Euro'luk transfer harekatı
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
Brezilya’nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

18:57
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
18:38
Kapalıçarşı’dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
18:05
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
17:52
CHP’den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
CHP'den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 19:20:35. #7.12#
SON DAKİKA: 2,5 Milyon Avro'luk Malvarlığına El Konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.