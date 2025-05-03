2. Antalya Coffee Fest Kahveseverleri Buluşturdu - Son Dakika
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2. Antalya Coffee Fest Kahveseverleri Buluşturdu

Antalya'da düzenlenen 2. Antalya Coffee Fest, kahve tutkunlarını Cam Piramit'te bir araya getirirken, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni 'Kafe-in Antalya' projesi de tanıtıldı. Festival, gençlere yönelik sosyal alanlar sunmayı hedefliyor.

03.05.2025 18:16  Güncelleme: 22:45
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 2. Antalya Coffee Fest, kahve tutkunlarını Cam Piramit'te buluşturdu. "Kafe-in Antalya" standı ise Büyükşehir Belediyesi'nin 2026'da başlayacak "Sosyal Kafe" projesinin habercisi oldu.

Antalya, 2-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında kahve kültürünün kalbinin attığı şehirlerden oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Coffee Fest, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Cam Piramit'te binlerce kahveseveri ağırladı. 105 standın yer aldığı festivalde, hem ulusal hem de uluslararası kahve markaları, kavurma uzmanları ve baristalar bir araya geldi.

Gençlerin yeni buluşma noktası olacak

Festivalin en dikkati çeken köşelerinden biri ise Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "Kafe-in Antalya" standı oldu. Gençlere yönelik planlanan Sosyal Kafe modeli de burada tanıtıldı. 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan proje ile Alanya ve merkez ilçelerde gençlerin ders çalışabileceği, fikir alışverişinde bulunabileceği ve uygun fiyatlarla kahve içebileceği alanlar oluşturulacak.

Festival alanında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer de "Kafe-in Antalya" projesine ve festivalin gördüğü yoğun ilgiye işaret ederek, "Bu yıl festivalimiz oldukça coşkulu geçiyor. Katılım çok yüksek ve standlarımızın yüzde 75'ini Antalya markaları oluşturuyor. Bu durum, festivalin ne kadar sahiplenildiğini gösteriyor. Sayın Başkanımız Muhittin Böcek'in gençlerimize verdiği sözleri birer birer hayata geçiriyoruz. 2026'da açılacak iki 'Kafe-in Antalya' noktasının prototipini burada sergiliyoruz. Gençlerimiz bu alanlarda sosyalleşecek, ders çalışacak ve uygun fiyatlarla kahve içebilecek" dedi.

Kahve kültürünü kutlayan etkinlikleri, atölyeleri ve tadım seanslarıyla ziyaretçilere zengin bir program sunan festival, yarın akşam sona erecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 2. Antalya Coffee Fest Kahveseverleri Buluşturdu - Son Dakika

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