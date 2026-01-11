Konyaaltı'nda 2. Karatepe Mahallesi Gençlik Şöleni'ne Yoğun Katılım

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 2. Karatepe Mahallesi Gençlik Şöleni'ne vatandaşların katılımı yoğun oldu. Belediye Başkanı Cem Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak kırsal bölgelerimizdeki desteklerimiz şölen, festival ve hizmetlerimiz noktasında devam edecek. Çok güzel bir iki yılı geride bıraktık. Önümüzdeki üç yıl boyunca da hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

2. Karatepe Mahallesi Gençlik Şöleni'nin ikincisi coşkuyla gerçekleşti. Konyaaltı Belediyesi, Karatepe Mahalle Muhtarlığı, Karatepe Derneği ve Antalya Alimpınarı Yaylası Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen şenlik, Karatepe Cemevi bahçesinde yapıldı.

Şenliğe Kotan'ın yanı sıra Karatepe Mahalle Muhtarı Ozan Keser, Karatepe Derneği Başkanı Mustafa Durmaz ve Antalya Alimpınarı Yaylası Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Çetin, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında birlik ateşi de yakıldı. Ateşi vatandaşlarla yakan Kotan, "Baharı karşılama, dirlik, birlik, bereket ve bölüşme temalarını içeren dayanışmanın simgesi "Pıngıdık" geleneğini de birlikte yaşadık" diye konuştu.

Yakılan birlik ateşiyle birlikte gerçekleşen şenlikte sanatçılar Aras Halil Özen, Onur Yılmazlı, Hasan Şahin ile Kar-Der Semah Ekibi sahne aldı.

"Her zaman dayanışma içerisinde etkinliklerimiz devam etsin"

Kotan, "Şenliğin birincisinde desteğimizi göstermiştik. Muhtarımız ve dernek başkanımız şenliğin geleneksel hale gelmesini istedi. Bizler de bu yıl da desteğimizi verdik. Bu birlikteliğin her zaman için korunmasını istiyoruz. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen muhtarımıza, dernek başkanımıza, Karatepeli vatandaşlarıma ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman dayanışma içerisinde etkinliklerimiz devam etsin" diye konuştu.

Kırsal mahallelere verdikleri öneme değinen Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak kırsal bölgelerimizdeki desteklerimiz şölen, festival ve hizmetlerimiz noktasında devam edecek. Çok güzel bir 2 yılı geride bıraktık. Önümüzdeki üç yıl boyunca da hizmetlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Şenlikte konuşan Karatepe Mahalle Muhtarı Ozan Keser ise "İkincisini düzenlediğimiz Gençlik Şöleni'mize hepiniz hoş geldiniz. Birlik ve dayanışmamız bizim için çok önemlidir. Tüm destekleri ve her zaman yanımızda olduğu için Konyaaltı Belediye Başkanı'mız Cem Kotan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.