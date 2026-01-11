Konyaaltı'nda 2. Karatepe Mahallesi Gençlik Şöleni'ne Yoğun Katılım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konyaaltı'nda 2. Karatepe Mahallesi Gençlik Şöleni'ne Yoğun Katılım

11.01.2026 12:12  Güncelleme: 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 2. Karatepe Mahallesi Gençlik Şöleni, yoğun katılımla kutlandı. Belediye Başkanı Cem Kotan, kırsal bölgelere yönelik desteklerin süreceğini belirtti.

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 2. Karatepe Mahallesi Gençlik Şöleni'ne vatandaşların katılımı yoğun oldu. Belediye Başkanı Cem Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak kırsal bölgelerimizdeki desteklerimiz şölen, festival ve hizmetlerimiz noktasında devam edecek. Çok güzel bir iki yılı geride bıraktık. Önümüzdeki üç yıl boyunca da hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

2. Karatepe Mahallesi Gençlik Şöleni'nin ikincisi coşkuyla gerçekleşti. Konyaaltı Belediyesi, Karatepe Mahalle Muhtarlığı, Karatepe Derneği ve Antalya Alimpınarı Yaylası Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen şenlik, Karatepe Cemevi bahçesinde yapıldı.

Şenliğe Kotan'ın yanı sıra Karatepe Mahalle Muhtarı Ozan Keser, Karatepe Derneği Başkanı Mustafa Durmaz ve Antalya Alimpınarı Yaylası Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Çetin, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında birlik ateşi de yakıldı. Ateşi vatandaşlarla yakan Kotan, "Baharı karşılama, dirlik, birlik, bereket ve bölüşme temalarını içeren dayanışmanın simgesi "Pıngıdık" geleneğini de birlikte yaşadık" diye konuştu.

Yakılan birlik ateşiyle birlikte gerçekleşen şenlikte sanatçılar Aras Halil Özen, Onur Yılmazlı, Hasan Şahin ile Kar-Der Semah Ekibi sahne aldı.

"Her zaman dayanışma içerisinde etkinliklerimiz devam etsin"

Kotan, "Şenliğin birincisinde desteğimizi göstermiştik. Muhtarımız ve dernek başkanımız şenliğin geleneksel hale gelmesini istedi. Bizler de bu yıl da desteğimizi verdik. Bu birlikteliğin her zaman için korunmasını istiyoruz. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen muhtarımıza, dernek başkanımıza, Karatepeli vatandaşlarıma ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman dayanışma içerisinde etkinliklerimiz devam etsin" diye konuştu.

Kırsal mahallelere verdikleri öneme değinen Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak kırsal bölgelerimizdeki desteklerimiz şölen, festival ve hizmetlerimiz noktasında devam edecek. Çok güzel bir 2 yılı geride bıraktık. Önümüzdeki üç yıl boyunca da hizmetlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Şenlikte konuşan Karatepe Mahalle Muhtarı Ozan Keser ise "İkincisini düzenlediğimiz Gençlik Şöleni'mize hepiniz hoş geldiniz. Birlik ve dayanışmamız bizim için çok önemlidir. Tüm destekleri ve her zaman yanımızda olduğu için Konyaaltı Belediye Başkanı'mız Cem Kotan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Konyaaltı Belediyesi, Yerel Haberler, Cem Kotan, Konyaaltı, Gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konyaaltı'nda 2. Karatepe Mahallesi Gençlik Şöleni'ne Yoğun Katılım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 15:13:11. #7.11#
SON DAKİKA: Konyaaltı'nda 2. Karatepe Mahallesi Gençlik Şöleni'ne Yoğun Katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.