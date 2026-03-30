20. TÜBİTAK Proje Yarışması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

20. TÜBİTAK Proje Yarışması Başladı

20. TÜBİTAK Proje Yarışması Başladı
30.03.2026 16:48
30.03.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da açılan sergi ile 20. TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması başladı.

20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması, Samsun'da sergi açılışıyla başladı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığının (BİDEB) Samsun Bölge Koordinatörlüğü tarafından yarışma kapsamında organize edilen sergide, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya, Ordu ve Giresun'dan biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe, yazılım konu başlıklarında yapılan 3 bin 280 proje başvurusu arasından seçilen 100 proje yer aldı.

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu'nda düzenlenen açılış programında konuşan TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Yıldıray Topcu, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Türkiye genelinde 12 bölge merkezinde eş zamanlı olarak yapıldığını söyledi.

Samsun bölgesinde başvurusu yapılan projelerin 30 farklı üniversiteden, alanında uzman 204 öğretim üyesi tarafından titizlikle değerlendirilmesi sonucu 100 projenin sergilenmeye hak kazandığını aktaran Topcu, "Sevgili öğrenciler, bilim, merak etmekle başlar, araştırmakla gelişir ve sabırla başarıya ulaşır. Sizler bugün sadece bir yarışmaya katılmıyorsunuz, aynı zamanda düşünmeyi, üretmeyi ve çözüm geliştirmeyi öğreniyorsunuz. Unutmayın, burada kazandığınız deneyimler, alacağınız en kıymetli ödüldür. Bu sergide yer almak bile önemli bir başarıdır. Finale kalmak elbette gurur vericidir, ancak asıl değerli olan, bu sürece emek vermiş olmanızdır." dedi.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ise TÜBİTAK'a dahil olan öğrencilerin lise ve üniversitede de projelerde yer alacaklarını söyledi.

Daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya için bu projelerin önem arz ettiğini vurgulayan Kurnaz, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreç içinde sizler de çok daha iyilerini yapabilmek için yer alacaksınız. Bunlar sizler için bir tecrübe. Yaklaşık olarak 19 bin 500 başvuru içinde 3 binin üzerinde başvurunun Samsun bölgesinde olması çok anlamlı ve önemli. Bu anlam ve önem içinde bizler de şunu fark ediyoruz, evet Türkiye'nin en başarılı bölgesiyiz. Bizler de en başarılı üniversite olmak için çaba sarf edeceğiz. Sizlere en başarılı olacak şekilde bir gelecek kurmanız için süreçleri yöneteceğimizi ifade etmek istiyorum. Perşembe günü de sabah ödül töreni olacak. Buranın kaybedeni yok. Buranın kazananları sizlersiniz. Buranın kazananları bölgemiz, şehrimiz, ülkemiz. İnşallah daha iyilerini yapabilmek için de bir fırsat olarak ben bunları görüyorum."

20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Samsun Bölge Sergisi, 2 Nisan'da ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Tübitak, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20. TÜBİTAK Proje Yarışması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:23:40. #7.13#
SON DAKİKA: 20. TÜBİTAK Proje Yarışması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.