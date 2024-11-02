Kayseri'de, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan M.Ö'yü (23) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › 20 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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