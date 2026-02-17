200 TL'nin Alım Gücü Dramatiik Düşüşte - Son Dakika
200 TL'nin Alım Gücü Dramatiik Düşüşte

17.02.2026 11:32
CHP'li Bulut, 200 TL'nin 2009'dan beri alım gücünün düştüğünü vurguladı, enflasyonu eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 200 TL'lik banknotun alım gücünün tedavüle girdiği 2009 yılından bu yana giderek düştüğüne dikkat çekerek, "2009 yılında 131 dolara karşılık gelen 200 TL, bugün yalnızca 4,57 dolar satın alabiliyor. Bu dramatik düşüş, Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybını ve yüksek enflasyonun etkisini açık biçimde ortaya koyuyor" dedi.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yaptığı açıklamayla 2009 yılında tedavüle giren 200 liranın yıllar içindeki alım gücüne dikkati çekti. "200 TL nasıl pul oldu?" sorusunu soran Bulut, yanıtını ise örneklerle verdi.

200 TL'nin dolar ve altın karşısında eridiğini vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Tedavüle girdiği 2009 yılında 131 dolara karşılık gelen 200 TL, bugün yalnızca 4,57 dolar satın alabiliyor. Bu dramatik düşüş, Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybını ve yüksek enflasyonun etkisini açık biçimde ortaya koyuyor."

200 TL ile 17 yıl önce 3 adet çeyrek altın alınabilirken bugün yalnızca 0,016 çeyrek altın alınabiliyor. Kuyumcuya giden bir vatandaşın 12.350 TL'den satılan bir çeyrek altını alabilmesi için tam 62 adet 200 TL banknotu cebine koyması gerekiyor. Bir zamanlar birkaç banknotla yapılan alışveriş, bugün tomarla para taşımayı zorunlu kılıyor.

2009'da 63,5 litre benzin alınabilen 200 TL ile artık arabanın deposunu doldurmak imkansız. En büyük banknot ile bugün akaryakıt istasyonundan yalnızca 3,44 litre benzin alınabiliyor. Bu tablo, akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaşın günlük yaşamına nasıl yansıdığını gösteriyor."

"200 TL ile artık kasaplardan gramla alışveriş yapılabiliyor"

200 TL'nin alım gücündeki gerilemenin yalnızca döviz ve akaryakıtla sınırlı olmadığını belirten Bulut, temel tüketim ürünlerinin alımında da 200 TL'nin ciddi oranda değer kaybettiğini şu örneklerle açıkladı:

"2009'da 15 kilogram dana eti ya da 11,7 kilogram kıyma alınabilen 200 TL ile artık kasaplardan gramla alışveriş yapılabiliyor. 200 TL ile markete gidildiğinde 2009'da 18,3 kilogram alınan beyaz peynirden bugün yalnızca 270 gram sepete atılabiliyor. 200 liranın satın alma gücü 17 yılda 500 ekmekten 13,3 ekmeğe kadar gerilemiş durumda. Temel gıda ürünlerindeki bu fark, dar gelirli vatandaş için geçim mücadelesini daha da ağırlaştırıyor."

200 lira ile 2009 yılında 5 litresi 12,45 lira olan sıvı yağdan 16 teneke alınabilirken, bugün yalnızca 1,7 litre alınabiliyor. Kilosu 9 TL olan kaşardan 22,2 kilo alınabilirken, artık sadece 320 gram alınabiliyor. Rakamlar, 200 TL'nin 17 yıl içinde hem döviz karşısında hem de temel ihtiyaç ürünlerinde ciddi bir değer kaybına uğradığını gösteriyor. En büyük banknotun dahi günlük harcamalarda yetersiz kalması, ekonomik koşulların vatandaşın cebine ve sofrasına nasıl yansıdığını çarpıcı biçimde ortaya koyuyor."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Güncel 200 TL'nin Alım Gücü Dramatiik Düşüşte - Son Dakika

11:20
