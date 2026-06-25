2008 Kayıp Naciye A. Dosyası Yeniden Faaliyette

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A. ile ilgili dosyasının yeniden ele alındığını ve yapılan araştırmada 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar sonucu; 2008 yılında kayıp olarak aranan Naciye A.'ya ilişkin dosya yeniden ele alındı. Dosya kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları, iletişimin tespiti, saha araştırmaları ve elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir merkezli İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan inceleme ve araştırmalarda; Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A.'nın aynı yıl İzmir'in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ve cesedinin Torbalı ilçesine bırakıldığı değerlendirilerek soruşturma derinleştirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda olayın planlı şekilde gerçekleştirilen bir cinayet olduğu tespit edildi. Kahraman Polislerimizi, İzmir ve Aydın İl Emniyet Müdürlüklerimizi, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.