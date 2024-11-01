2023'te Sanayi Sektörü Enerji Tüketimi 1,7 Milyon Terajul - Son Dakika
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2023'te Sanayi Sektörü Enerji Tüketimi 1,7 Milyon Terajul

TÜİK, sanayi sektöründe 2023 enerji tüketiminin 1,7 milyon terajul olduğunu açıkladı.

01.11.2024 16:20
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; sanayi sektöründe 2023 yılında toplam nihai enerji tüketiminin 1 milyon 706 bin 480 terajul olduğunu açıkladı.

TÜİK, sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı. İmalat sanayi ve inşaat sektörlerini kapsayacak biçimde, örnekleme yöntemiyle seçilen ve sektörün tümünü temsil edecek 24 bin 626 girişime uygulanan bilgisayar destekli web görüşmesi yöntemi ile gerçekleştirildi.

Sanayi sektörü nihai enerji tüketimi toplam 1 milyon 706 bin 480 terajul oldu

Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; sanayi sektöründe 2023 yılında toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 706 bin 480 terajul oldu. Alt sektörler itibarıyla nihai enerji tüketiminde en büyük payı, yüzde 28,6 ile "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 22,4 ile "ana metal sanayii"; yüzde 9,4 ile "gıda ürünleri imalatı" ve yüzde 7,5 ile "tekstil ürünlerinin imalatı" sektörleri takip etti. "Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı yüzde 7,0 olurken "inşaat" sektörünün payı yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

Elektrik, 475 bin 532 terajul ile en çok tüketilen enerji kaynağı oldu

Sanayi sektöründe enerji kaynaklarının paylarına göre; yüzde 27,9 ile elektrik, yüzde 24,6 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 23,4 ile doğal gaz ve yüzde 12,6 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Alt sektörler itibarıyla enerji tüketiminin en yoğun olduğu "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 28,6 ile petrol ürünleri oldu. Bu sektörde, petrol ürünlerini yüzde 28,0 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 19,2 ile doğal gaz ve yüzde 12,8 ile elektrik takip etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 2023'te Sanayi Sektörü Enerji Tüketimi 1,7 Milyon Terajul - Son Dakika

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