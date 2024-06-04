2023'te Su Ürünleri Üretimi Yüzde 18,6 Arttı

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), su ürünleri üretiminin 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 18,6 arttığını açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıkladı. Buna göre; su ürünleri üretimi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,6 artarak 1 milyon 7 bin 921 ton olarak gerçekleşti. Üretimin yüzde 38,4'ünü avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 3,3'ünü avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,3'ünü avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 55'ini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu. Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 454 bin 59 ton olurken, yetiştiricilik üretimi 553 bin 862 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 39,4, iç su ürünleri avcılığı ise yüzde 0,8 arttı.

Avlanan deniz balıkları miktarı 387 bin 115 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsinin 273 bin 915 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık olduğu görüldü. Hamsiyi 45 bin 764 ton ile çaça ve 17 bin 311 ton ile sardalya takip etti.

YETİŞTİRİCİLİK ÜRETİMİ YÜZDE 7,6 ARTTI

Yetiştiricilik üretimi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,6 arttı. Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretimin 399 bin 529 tonu (yüzde 72,1) denizlerde, 154 bin 333 tonu (yüzde 27,9) iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türleri iç sularda 154 bin 6 ton ile alabalık, denizlerde ise 160 bin 802 ton ile levrek ve 154 bin 11 ton ile çipura oldu.