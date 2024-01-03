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2023 yılında 17.025 yasadışı göçmen Libya'ya geri gönderildi - Son Dakika
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2023 yılında 17.025 yasadışı göçmen Libya'ya geri gönderildi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yayımlanan rapora göre, 2023 yılında toplam 17.025 yasadışı göçmen Libya'ya geri gönderildi. Ayrıca, Libya açıklarındaki orta Akdeniz rotasında 974 göçmen hayatını kaybederken, 1.372 göçmen ise kayboldu.

2023 yılında 17.025 yasadışı göçmen Libya\'ya geri gönderildi
03.01.2024 - 09:36,
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TRABLUS, 3 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2023 yılında toplam 17.025 yasadışı göçmenin kurtarılarak Libya'ya geri gönderildiğini bildirdi.

IOM tarafından Salı günü yayımlanan bir raporda, sadece geçtiğimiz hafta içinde 1.234 göçmenin durdurulduğu ve Libya'ya geri gönderildiği belirtildi.

IOM ayrıca 2023 yılında Libya açıklarındaki orta Akdeniz rotasında 974 göçmenin hayatını kaybettiğini ve 1.372 göçmenin ise kaybolduğunu açıkladı.

Libya'da merhum Muammer Kaddafi rejiminin 2011 yılında devrilmesinden bu yana yaşanan güvensizlik ve kaos nedeniyle, çoğu Afrikalı olmak üzere çok sayıda göçmen Akdeniz'i Libya üzerinden geçerek Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: Xinhua
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Akdeniz, Libya, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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