2023 Yılında Hissedilen Enflasyon Yüzde 106,9 Oldu - Son Dakika
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2023 Yılında Hissedilen Enflasyon Yüzde 106,9 Oldu

2023 Yılında Hissedilen Enflasyon Yüzde 106,9 Oldu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) raporuna göre, 2023 yılında hissedilen yıllık enflasyon yüzde 106,9 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise bu oran yüzde 53,4 olarak açıklanmıştı. DİSK-AR, TÜİK'in açıklamasıyla tartışmalara yol açan hissedilen enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Rapor, 2023 yılında açıklanan resmi enflasyonun yaklaşık iki katı olduğunu ortaya koydu.

29.02.2024 16:50  Güncelleme: 16:51
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR), raporuna göre, 2023 yılında hissedilen yıllık enflasyon yüzde 106,9 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise bu oran yüzde 53,4 olarak açıklanmıştı.

DİSK-AR, TÜİK'ten yapılan bir açıklamayla tartışmalara yol açan, hissedilen enflasyona ilişkin ayrıntılı verileri kamuoyu ile paylaştı.

Rapora göre, ocak ayı sonunda kamuoyuna yansıyan tartışmaların ardından yapılan başvurular ve çalışmalar sonucunda hissedilen enflasyona ilişkin TÜİK'in ham verilerine ulaşıldı. 2023 yılında hissedilen enflasyon, açıklanan resmi enflasyonun yaklaşık iki katı oldu. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 53,4 iken bu araştırmada yüzde 106,9 olarak hesaplandı.

2022 yılında hissedilen enflasyon ortalama 98,44 iken açıklanan resmi enflasyon yıllık ortalama yüzde 71,98 olarak gerçekleşti. 2021 yılında ise ortalama hissedilen enflasyon yüzde 56,39, açıklanan resmi enflasyon yüzde 19,42 ve aradaki fark 34,91 puan oldu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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