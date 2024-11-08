2024-2025 Ara Tatili Başlıyor!

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANKARA) - 2024-2025 eğitim öğretin yılının ilk ara tatili başlıyor. Psikolojik danışman Eda Nur Kesti, bugün son ders zilinin çalmasıyla ardından hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatile girecek öğrencilere önerilerde bulundu. Kesti, "Kişisel gelişim anlamında öğrencilerimizin biraz daha ebeveynleriyle vakit geçirebilmeleri, etkinliklere katılabilmeleri, daha sosyal medyadan uzak kalıp bu etkinliklerle birlikte kendilerini aktif hale getirebilmeleri gerekir. Ayrıca ara tatiller, sanal dünyadan uzaklaşıp gerçek dünyaya adım atmaları için faydalı bir süreç" dedi.

Okullarda, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili başlıyor. Psikolojik danışman Eda Nur Kesti, ara tatil boyunca öğrencilerin kendilerine daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirterek, bu süreci nasıl yönetmeleri gerektiğini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Kesti, şunları söyledi:

"Tatil zamanları öğrencilerimizin hem kişisel gelişimlerini destekleyebileceği hem de akademik anlamda biraz daha kendilerini tekrar edebileceği bir süreç oluyor. Kişisel gelişim anlamında öğrencilerimizin biraz daha ebeveynleriyle vakit geçirebilmeleri, etkinliklere katılabilmeleri, biraz daha sosyal medyadan uzak kalıp bu etkinliklerle birlikte biraz da kendilerini aktif hale getirebilmeleri gerekir. Ayrıca ara tatiller, sanal dünyadan uzaklaşıp gerçek dünyaya adım atmaları gereken bir süreç olduğu için çocuklarımızın faydalı bir süreç.

"Bu süreçler, aileler ile çocukların güvenli bağlarının oluşmasını desteklemeli"

Çocuklarımız bu tatil süreçlerinde kişisel gelişimleri için kendilerine biraz daha fazla odaklanmaları gerekiyor. Günlerinin iki-üç saatini ders çalışarak geçirdikleri zaman süresinin dışında bir de kendilerine zaman ayırmaları gerekir. Örnek olarak, çocuklarımızın aslında tatil süreçlerinde hem arkadaşlarıyla, hem de aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini çok destekleriz. Ailelerle birlikte güvenli bağlarının oluşması, aileleriyle iletişim kurmalarını aslında bu tatiller biraz daha destekliyor. Aynı şekilde arkadaşlarıyla iletişimlerini arttıran bir süreç. Biraz daha sosyalliklerinin arttığı, arkadaşlık ilişkilerinin kuvvetlendiği süreç oluyor tatiller.

Öğretmenlerimizin ise bu süreçleri biraz daha göz önüne alarak ödev vermeleri gerekir. Örneğin, ilkokul çocuklarımız için aslında 30-40 dakika sürecek ödevler, ortaokul çocuklarımız için bir veya bir buçuk saat sürecek ödevler ve lise eğitiminde aslında iki veya iki buçuk saat sürecek ödevlerin verilmesi uygun olur.

"Bütün çocukların günde en az sekiz saat uyuması gerekiyor"

Bütün çocukların günde en az sekiz saat uyuması gerekiyor ve saat 22.00'de yatışın başlaması gereklidir. Beynimizdeki bazı salgılar akşam saat 10'dan sonra başladığı için aslında çocuklarımız hem gelişim anlamında hem de psikolojik anlamda destekleyen bir uyku düzenleri. O yüzden sağlayabilirsek günde en az sekiz saat uyumaları gerekir bütün çocuklarımızın."