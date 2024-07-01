2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Okul Kayıtları Adrese Dayalı Yapılacak

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, adrese dayalı olarak yapıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandığını duyurdu.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak

MEB, İlkokul birinnci sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirileceğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler. Ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.