Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanan 2024-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Son Dakika › Güncel › 2024 ALES/3 Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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