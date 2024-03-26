2024 Boao Asya Forumu'na 2.000 Katılımcı İştirak Edecek

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BOAO, 26 Mart (Xinhua) -- Çin'in Hainan ada eyaletinde bulunan sahil kasabası Boao'da 26-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Boao Asya Forumu (BFA) yıllık konferansına yaklaşık 2.000 katılımcı iştirak edecek.

BFA Genel Sekreteri Li Baodong, bu yılki konferansın 60'tan fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 2.000 delege ile yaklaşık 40 ülke ve bölgeden 1.100'ü aşkın gazeteciyi bir araya getireceğini belirtti.

"Asya ve Dünya: Ortak Zorluklar, Müşterek Sorumluluklar" temalı konferans, "Dünya Ekonomisi", "Bilimsel ve Teknolojik İnovasyon", "Sosyal Kalkınma", "Uluslararası İşbirliği" ve "Zorlukları Birlikte Karşılamak" başlıklı beş ana konuya odaklanacak.

Etkinlik hakkında Salı günü bir basın toplantısı düzenleyen Li, günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı zorlukların karmaşık olduğunu ve dünyanın ancak bunları birlikte karşılayarak, sorumlulukları omuzlayarak ve işbirliğini güçlendirerek barış ve refah yolunda ilerlemeye devam edebileceğini söyledi.

Li, konferanstaki tartışmalar yoluyla BFA'nın tüm tarafların bilgeliğini bir araya getirmeyi, Asya ve dünyanın gücünü birleştirmeyi, zorlukları aşmayı ve daha iyi bir gelecek yaratmayı umduğunu kaydetti.

2001 yılında kurulan Boao Asya Forumu, bölgesel ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi ve Asya ülkelerini kalkınma hedeflerine yaklaştırmayı hedefleyen kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu.