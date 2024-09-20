KPSS Ön Lisans Sonuçları Açıklandı

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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.