2024 Malta Uluslararası Havai Fişek Festivali Başladı

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ÇEKİM TARİHİ: 20 Nisan 2024
Havai fişeklerden çeşitli görüntüler
2024 Malta Uluslararası Havai Fişek Festivali, Cumartesi gecesi başkentteki Valetta Büyük Limanı'nda başladı.
Gökyüzü ve limanı aydınlatan büyüleyici havai fişek gösterisi hem yerel halk hem de turistler tarafından ilgiyle izlendi. Havai fişekler limana demirli teknelerden atıldı. Kıyıda çalan neşeli müzikle uyum içinde patlayan havai fişekler muhteşem renkleri ve tasarımlarıyla göz kamaştırdı.
Havai fişekler Malta semalarını Marsaxlokk, Nadur ve Mellieha gibi diğer yerlerde de aydınlatacak ve büyük final ayın son gününde Büyük Liman'da gerçekleşecek.
Malta Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival bir yandan ülkeye ait geleneği sürdürmeyi diğer yandan turistlere yönelik daha fazla etkinlik sunmayı hedefliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Valetta'dan bildiriyor.(XHTV)
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