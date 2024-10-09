2024 Nobel Kimya Ödülü Sahipleri Açıklandı

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(ANKARA) - 2024 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar açıklandı. Demis Hassabis ve John M. Jumper, "protein yapısı tahmini" alanında yaptıkları çalışmalar dolayısıyla 2024 Nobel Kimya ödülünün yarısını paylaşırken, Amerikalı biyokimyacı David Baker de "hesaplamalı protein tasarımı" çalışmasıyla ödülün diğer yarısının sahibi oldu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı. 2024 Nobel Kimya Ödülü'ne Demis Hassabis ve John M. Jumper ile " Amerikalı biyokimyacı David Baker layık görüldü.

Demis Hassabis ve John M. Jumper, "protein yapısı tahmini" alanında yaptıkları çalışmalar dolayısıyla 2024 Nobel Kimya ödülünün yarısını paylaşırken, Amerikalı biyokimyacı David Baker de "hesaplamalı protein tasarımı" çalışmasıyla ödülün diğer yarısının sahibi oldu.

Bu yılın Nobel Kimya Ödülü sahipleri, bilgisayar ve yapay zeka aracılığıyla proteinlerin sırlarını ortaya çıkardı. Kimyacılar, uzun zamandır yaşamın kimyasal araçları olan proteinlerin gizemini çözmek için çalışıyorlardı. 2024 Nobel Ödülü kazananlarının çalışmaları sayesinde bu hedef gerçekleştirilmiş oldu. Demis Hassabis ve John Jumper, proteinlerin karmaşık yapılarını tahmin eden AlphaFold2 adlı bir yapay zeka modeli geliştirdi. David Baker ise imkansız görülen tamamıyla yeni tür proteinler inşa etmeyi başardı.

Nobel Ödülleri, 10 Aralık'ta Alfred Bernhard Nobel'in ölüm yıldönümünde düzenlenecek bir törenle sahiplerine takdim edilecek. Ödül, 11 milyon İsveç Kronu (1.1 milyon dolar) tutarında bir meblağ ile birlikte veriliyor ve birden fazla kazanan olması halinde aralarında paylaştırılıyor.