QİNGDAO, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde düzenlenen 2024 RoboCup Asya-Pasifik'te futbol oynayan robotlar, 26 Ekim 2024.
2024 RoboCup Asya-Pasifik müsabakasına 20'den fazla ülke ve bölgeden 200'den fazla takım katıldı. (Fotoğraf: Zhang Jingang/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › 2024 RoboCup Asya-Pasifik Turnuvası Başladı - Son Dakika
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