2024 Sofya Uluslararası Otomobil Fuarı Açıldı - Son Dakika
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2024 Sofya Uluslararası Otomobil Fuarı Açıldı

2024 Sofya Uluslararası Otomobil Fuarı Açıldı

Sofya'daki fuarda çevre dostu araçlar ön planda, 42 üretici 200'den fazla model sunuyor.

18.10.2024 16:47
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Bulgaristan'da düzenlenen, 2024 Sofya Uluslararası Otomobil Fuarı, başkentin Uluslararası Fuar Merkezinde (IAC) açıldı.

Fuarın açılışını yapan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dimitar Nedyalkov, çevre dostu araçların fuarda ağırlıkta olduğunu ve Bulgaristan'ın benimsediği yeşil enerji politikasına uygun bir imaj sergilediğini belirtti.

Nedyalkov, "Bakanlık olarak biz, temiz çevreye temiz araçlara ve doğaya minimum zarar veren teknolojilere destek veriyoruz. Bu fuarda da tüm katılımcıların da benzer görüşlere sahip olmaları memnuiyet vericidir." dedi.

Fuara katılanlardan Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili ve AP Ulaştırma Komisyonu Üyesi Milletvekili Andrey Novakov konuşmasında, Sofya ve Paris'te eş zamanlı yapılan iki otomobil fuarında da katılımcıların kullandıkları yeni teknoloji ile çevreye saygısını gösterdiklerini kaydetti.

"Sofya'da Avrupa'da en büyük otomobil fuarının açılışına katılmak benim için şereftir." diyen Novakov, "Üreticinin tavrını belirleyen piyasa gittikçe temiz teknolojilere yöneliyor. Burada gördüğümüz araçlarda ayrıca insan dostu üstün güvenlik donatımına sahip." diye konuştu.

Fuara katılan 42 üretici firma 200'ü aşkın yeni araç modellerini tanıtıyor.

Salonlarda ayrıca karavan, motor ve ATV'lerin yanı sıra özel yarış otomobilleri, bazı antika modeller ile çeşitli ürünler de sergileniyor.

Fuar, 27 Ekim'e kadar ziyarete devam edecek.

Kaynak: AA

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