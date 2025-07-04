2024\'te Resmi İlan Yayımlayan Gazete Sayısı Azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında resmi ilan yayımlayan gazete sayısının bir önceki yıla göre yüzde 11,9 azalarak 753 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin süreli yayın istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2024 yılında resmi ilan yayımlayan gazete sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,9 azalarak 753 oldu. Bu yayınların yüzde 95,9'unu yerel, yüzde 3,1'ini yaygın (ulusal), yüzde 1,1'ini ise bölgesel yayınlar oluşturdu. 2024 yılında resmi ilan yayımlayan gazetelerin yıllık toplam tirajı ise 2023 yılına göre yüzde 27,5 azalarak 462 milyon 707 bin 383 oldu. Tirajın yüzde 80,1'ini yaygın (ulusal) gazeteler oluşturdu.

RESMİ İLAN YAYIMLAYAN İNTERNET HABER SİTELERİNİN SAYISI 349 OLDU

2024 yılında resmi ilan yayımlayan internet haber sitesi sayısı 349 oldu. Toplam tekil ziyaretçi sayısı 9 milyar 292 milyon 640 bin 555 olarak gerçekleşti. Bu ziyaretçi trafiğinin yüzde 56,1'i genel kategoride bulunan internet haber sitelerinden oluştu. Toplam sayfa görüntüleme sayısı 46 milyar 714 milyon 549 bin 465 olarak gerçekleşti. Bu görüntüleme sayısının yüzde 68,6'sı genel kategoride bulunan internet haber sitelerinden oldu.

RESMİ REKLAM YAYIMLAYAN DERGİLERİN YÜZDE 51,9'U AYLIK YAYIMLANDI

Resmi reklam yayımlayan dergilerin yüzde 51,9'u aylık, yüzde 13,5'i iki aylık, yüzde 12,4'ü haftalık, yüzde 9,7'si üç aylık, yüzde 9,1'i 15 günlük ve yüzde 3,4'ü günlük olarak yayımlandı. Resmi ilan yayımlayan gazetelerin ise yüzde 60,6'sı günlük, yüzde 39,4'ü haftada 2-6 gün arası olarak yayımlandı. Bu yayınların toplam tirajının yüzde 99,6'sını günlük, yüzde 0,4'ünü haftada 2-6 gün arası yayımlananlar oluşturdu.

Toplam 2 bin 40 süreli yayının yüzde 88,8'i siyasi/haber/güncel, yüzde 4,2'si sektörel/mesleki, yüzde 2,3'ü kültür/turizm/tanıtım, yüzde 1,6'sı ekonomi/ticaret/finans içerikli yayımlanırken, yüzde 3,1'i ise diğer içerik türlerinde yayımlandı.

RESMİ İLAN YAYIMLAYAN GAZETELERDE ÇALIŞANLARIN SAYISI 4 BİN 315 OLDU

2024 yılında resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışanların yüzde 37,8'i lise ve dengi okul, yüzde 34'ü lisans, yüzde 14'ü lise altı, yüzde 11,9'u ön lisans, yüzde 2,2'si ise yüksek lisans/doktora mezunlarından oluştu. Resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışanların ünvanlarına göre ise yüzde 44,5'i muhabir, yüzde 26,5'i sayfa sekreteri, yüzde 19,4'ü sorumlu müdür, yüzde 7,4'ü yazar ve yüzde 2,1'i haber müdürü olarak görev yaptı.

2024 yılında resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışanların yüzde 56,3'ü lisans, yüzde 25'i lise ve dengi okul, yüzde 10,4'ü ön lisans, yüzde 5,3'ü lise altı, yüzde 3,1'i ise yüksek lisans/doktora mezunlarından oluştu. Resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışanların unvanlarına göre ise yüzde 39,7'si muhabir, yüzde 36,3'ü internet editörü, yüzde 11'i sorumlu müdür, yüzde 9,5'i yazar ve yüzde 3,4'ü haber müdürü olarak görev yaptı.