2024 Yaz Dönemi Kursları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okulları 1 Temmuz itibarıyla başladı.

Öğretmen ve öğrencilerin, bulundukları yerleşim yerlerindeki birimlerde katılabildiği DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Öğrenciler, yaz dönemi kurslarında, tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programlarını tekrar edebiliyor veya bir üst sınıf seviyesinin öğretim programlarını seçebiliyor.

Bu kapsamda 7. sınıf öğrencilerinden hafızlık eğitimine katılanlar ve 8. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler, Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinden en fazla 6 kursa katılabiliyor.

12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden en fazla 8'ini seçebiliyor.

"Kursların, YKS öğrencilerimize büyük desteği oluyor"

Ankara Etimesgut Özkent Akbilek Fen Lisesi Okul Müdürü Mehmet Mustafa Genç, AA muhabirine, okulda DYK kapsamında açılan yaz dönemi kurslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DYK kursları kapsamında kendi okullarında da fizik, matematik, Türk dili edebiyatı, kimya ve biyoloji derslerine yönelik kurs açtıklarını aktaran Genç, üniversiteye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlıklı şekilde girmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Genç, öğrencilerin kurslara katılımının yüksek olduğunu vurgulayarak, "Yaz tatili olması nedeniyle öğrencilerimizin daha coşkulu şekilde kurslara katılımını izliyoruz." dedi.

Kurslarda, geçen yıllarda işlenen konulara yönelik genel tekrarlar yapılacağını ve bunun YKS'de öğrencilere başarı sağlayacağını dile getiren Genç, "Açılan kurslarımızın YKS öğrencilerimize çok büyük desteği oluyor. Kurslar, hem 12. sınıfa hazırlık hem de geçen yılların konularını hatırlatma anlamında fayda sağlıyor. Bu da YKS'de öğrencilerimize destek sağlayacaktır." diye konuştu.

Yaz dönemi kurslarına katılan öğrencilerden Alperen Halaç ise fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı gibi derslere yönelik eğitim aldıklarını, bunun YKS'ye hazırlıkta avantaj sağladığını belirterek, "Kurslarımız eğlenceli geçiyor. Öğretmenlerimiz, derslerimizi bize en iyi şekilde aktararak öğretiyor, biz de öğreniyoruz. Yaz tatilini de güzel ve verimli şekilde geçirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.