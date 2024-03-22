Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart Pazar günü yapılacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 111 bin 803 adayın başvurduğu sınav için 81 ilde 402 bina ve 4 bin 974 salon kullanılacak.
Sınav, 81 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.
Sınav sonuçları 25 Nisan'da açıklanacak
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav günü emniyet personeli dahil 17 bin 519 kişinin görev yapacağını bildirdi.
Ersoy, YDS/1'in 20 dilde uygulanacağını belirterek, şunları kaydetti:
"En fazla aday 96 bin 757 ile İngilizcede sınava katılacak. 8 bin 282 aday Arapça, 4 bin 136 aday Almanca dillerinde sınava katılacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılacak adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Diğer dillerden sınava katılacak adaylara, yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde uygulama yapılacak. Sınava girecek adaylarımıza başarılar diliyorum."
Sınav sonuçları, 25 Nisan'da açıklanacak. Bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
Son Dakika › Güncel › 2024-YDS/1 Sınavı 24 Mart'ta Yapılacak - Son Dakika
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, üniversitenin imkanlarından yararlanarak hem mesleki hem de akademik eğitim alıyor. OMÜ MTAL, siber güvenlik, savunma elektronik sistemleri ve elektrikli araçlar gibi alanlarda uzmanlaşmış bir lisedir. Öğrenciler, üniversitenin atölyelerini ve imkanlarını kullanabilmekte ve hem mesleki hem de akademik eğitim alabilmektedir. Ayrıca, OMÜ MTAL, kız ve erkek pansiyonlarıyla başka illerden gelen öğrencilere barınma imkanı da sağlamaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitici eğitimi kursu, öğrenme kayıplarının giderilmesine yönelik olarak Erzurum'da gerçekleştirildi. UNICEF finansal desteğiyle yürütülen proje kapsamında düzenlenen kursa, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler, öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı. Proje, öğrencilerin eğitim öğretim döneminde yaşadıkları eksikliklerin öğrenme kayıpları olarak tanımlanması ve bu kayıpların telafi edilmesi amacıyla geliştirilen sınıf içi etkinlikler ve müdahale programlarıyla desteklenmektedir. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü yetkilileri, öğrenme kayıplarının tespiti ve giderilmesi için sistematik bir modelin önemine vurgu yaparak, öğretmenlerin mesleki beceri ve motivasyonlarının artırılmasının da hedeflendiğini belirtti.
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, S.D. ve S.A. isimli sürücülerin otomobilleri çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çanakkale'de, 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesinde, Türkiye'de ilk kez 65 yaş üstü ücretsiz uygulaması başladı. Müze ziyaretine gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ücretsiz olarak müzeyi gezebilecek, gruplar halinde ise ücretsiz rehberlik ve Homeros Bahçesi turu ile ücretsiz içecek ikramı alabilecekler.
Kartal Belediyesi ile Kartal Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği'nin (SİDAD) birlikte düzenlediği organizasyon kapsamında halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 51'inci yılında 'Bahara Aşık Veysel Türküleri Konseri' ile anıldı. Konserde sahneye önce Kemal Esen'in şefliğinde Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu çıktı ve Aşık Veysel'in unutulmaz eserlerini koro olarak yorumladı. Ardından ünlü bağlama sanatçısı Cengiz Özkan sahneye çıkarak ünlü ozanın türkülerine bir kez daha can verdi.
Kayseri'de kocasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan kadın, hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık, eşinin sürekli kendisini darbettiğini öne sürerek savunma yaptı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek en ağır cezayı talep etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 31.988'e yükseldiğini açıkladı.
Zonguldak'ta ruhsatsız bir maden ocağında çalışırken yaralandıktan sonra cesedi ormanlık alanda yakılmış halde bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, olayın detayları ve sanıkların suçlamaları yer alıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?