2024-YDS/1 Sınavı 24 Mart'ta Yapılacak - Son Dakika
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2024-YDS/1 Sınavı 24 Mart'ta Yapılacak

ÖSYM tarafından düzenlenen 2024-YDS/1 sınavı, 24 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava 111 bin 803 aday başvurdu ve 81 ilde 402 bina ve 4 bin 974 salon kullanılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Engelli adaylara ek süre verilecek. Kimlik kartını kaybeden veya nüfus cüzdanı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık olacak. Sınav sonuçları 25 Nisan'da açıklanacak.

22.03.2024 12:41
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart Pazar günü yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 111 bin 803 adayın başvurduğu sınav için 81 ilde 402 bina ve 4 bin 974 salon kullanılacak.

Sınav, 81 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları 25 Nisan'da açıklanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav günü emniyet personeli dahil 17 bin 519 kişinin görev yapacağını bildirdi.

Ersoy, YDS/1'in 20 dilde uygulanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"En fazla aday 96 bin 757 ile İngilizcede sınava katılacak. 8 bin 282 aday Arapça, 4 bin 136 aday Almanca dillerinde sınava katılacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılacak adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Diğer dillerden sınava katılacak adaylara, yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde uygulama yapılacak. Sınava girecek adaylarımıza başarılar diliyorum."

Sınav sonuçları, 25 Nisan'da açıklanacak. Bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-YDS/1 Sınavı 24 Mart'ta Yapılacak - Son Dakika

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