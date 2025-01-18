2024 Yılı Fotoğraf Yarışması Kahramanmaraş\'ta

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Kahramanmaraş'ta gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gazeteciler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Hakan Akgün'nün "Kartallar" adlı karesini seçen Beyit, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Özgür Suriye" kategorisinde de Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" adlı fotoğraflarına oy kullandı.

Beyit, birbirinden güzel fotoğrafların olduğunu, seçim yaparken zorlandığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta Bugün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Faruk Aktemur ise "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü", "Spor" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Kartallar" adlı fotoğrafını seçti.

Aktemur, "Günlük Hayat" kategorisinde de Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci" adlı fotoğrafına oy verdi.

Aktemur, fotoğrafların çok çarpıcı olduğunu söyledi.

Manşet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mahmut Beyaz da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" de Gerald Anderson'un "Gergedan ve bakıcısı", "Günlük Hayat"ta Mehmet Aslan'ın "Ofis ortamı" fotoğraflarını tercih eden Beyaz, "Spor" da ise Hakan Burak Altunöz'ün "Kafa topu" adlı karelerine oy verdi.

Beyaz???????, AA'nın geleneksel hale gelen yarışmada oylama yaparken çok zorlandığını kaydetti.