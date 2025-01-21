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2024 Yılın Kareleri Oylaması

2024 Yılın Kareleri Oylaması

Kilis'te '2024 Yılın Kareleri' oylamasında fotoğraflar kategorilere göre seçildi.

21.01.2025 12:48
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AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile bazı oda başkanları Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2024" oylamasına katıldı.

Dal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Dal, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür Ülkede İlk Namaz" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son Kale Düştü", Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" karelerine oy veren Dal, "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını tercih etti.

İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Dağlı, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş" karesine oy veren Dağlı, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ve "Spor" kategorisinde Cemal Yurttaş'ın "Gitme dur" fotoğrafını seçti.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Costas Baltas'ın "Kanıksamış", Haber" kategorisinde Belal Khaled'ın "Bayram", Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" karelerine oy veren Memiler, "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını tercih etti.

Kilis Kent Konseyi Başkanı Osman Eray da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş", Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "Gün doğumunda İHA", Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" karelerine oy veren Eray "Spor" kategorisinde de Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafını tercih etti.

Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara ise "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında", Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar", Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" karelerine oy veren Kara, "Spor" kategorisinde de Cemal Yurttaş'ın "Gitme dur" fotoğrafını tercih etti.

Kaynak: AA

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