2024 Yılının Kavramı 'Kalabalık Yalnızlık' Olarak Belirlendi - Son Dakika
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2024 Yılının Kavramı 'Kalabalık Yalnızlık' Olarak Belirlendi

Türk Dil Kurumu, 2024 yılı için kelime/kavram olarak 'Kalabalık yalnızlık'ı seçti. Bu kavram, insanların kalabalıklar içinde yalnız hissettiğini vurgulayan araştırmalarla destekleniyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı oylamada diğer kavramlar arasında 'Merhamet', 'Yabancılaşma' ve 'Yapay zeka' da yer aldı.

23.12.2024 13:27
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TÜRK Dil Kurumu (TDK), 2024 yılının kelime/kavramı 'Kalabalık yalnızlık' olarak açıkladı.

TDK ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle, alanında uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen 7 kelime/kavram TDK'nın internet sitesinde halk oylamasına sunuldu. Oylamaya değer bulunan kelimeler 'Kalabalık yalnızlık', 'Merhamet', 'Yabancılaşma', 'Algoritma', 'Yozlaşma', 'Yapay zeka' ve 'Dijital yorgunluk' olarak belirlendi. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı halk oylamasında 2024 yılının kelimesi/kavramı olarak 'Kalabalık yalnızlık' seçildi.

TDK'dan yapılan açıklamada Değerlendirme Kurulu'nun 'Kalabalık yalnızlık' kavramıyla ilgili gerekçesi şöyle:

"2024 yılında, insanların kalabalıklar içinde yalnız hissettiklerini gösteren araştırmaların sayısında artış olduğu görülmektedir. Birbirlerinin zıddı gibi duran, teklik ifade eden 'Yalnızlık' ile çokluk ifade eden 'Kalabalık' aynı anda var olabilmektedir. Sosyolojik, psikolojik, iletişimsel gerekçelerle açıklanabilen bu durum, bireylerin gündelik yaşamlarında, kurdukları ilişki biçimlerinde kendisini göstermektedir. Araştırmalar, sosyal medya ve dijital teknolojilerin kullanımının artmasıyla insanların kendilerini daha yalnız hissetmeye başladıklarını göstermektedir. Sosyal medya ortamında takipçi, beğeni sayılarının önem kazanması, sözde 'Kalabalık' bir ortam oluşturulması yalnızlık hissine çözüm gibi algılansa da yalnızlık hissini artıran bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Dijital dünyanın gelip geçici ilişkiler önermesi, yalnızlık hissini derinleştirmektedir. Diğer yandan hayatın giderek artan hızı, artan insan hareketliliğiyle birlikte toplumsal bağların zayıflamasıyla bağ kurmakta zorlanan bireyler, kendilerini kalabalıklar içinde yalnız hissetmektedirler. Bireyin çevresinde insan sayısının fazla olması, kendisini yalnız hissetmediği anlamına gelmemektedir. Aynı ev içinde aile bireylerinin olması, aynı yemek masasında yalnız hissetmeyi engellememektedir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2024 Yılının Kavramı 'Kalabalık Yalnızlık' Olarak Belirlendi - Son Dakika

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