2024-YKS Birincileri Açıklandı

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HABER: OGÜN AKKAYA KAMERA: BERKÜN GÜLSOY

(ANKARA) - ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS birincilerini açıkladı. Buna göre Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi'nden Süleyman Mete Genç birinci oldu. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ise Eşit Ağırlık alanında İstanbul Galatasaray Lisesi'nden Berra Kuruş, Sayısal alanda Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi'nden Arda Taşdemir, Sözel alanda Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nden Fatih Emre Düzcan birinci oldu.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Ersoy, 3 milyondan fazla adayın beklediği YKS sonuçlarını değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, sonuçların https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebileceğini kaydetti.

Ersoy'un verdiği bilgiye göre, TYT'de Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi'nden Süleyman Mete Genç birinci oldu.

AYT Eşit Ağırlık alanında İstanbul Galatasaray Lisesi'nden Berra Kuruş, Sayısal alanda Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi'nden Arda Taşdemir, Sözel alanda Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nden Fatih Emre Düzcan birinci oldu.

Yabancı Dil Testi İngilizcede İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden Mehmet Alp Güneş, Almancada İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Sevgi Kırmızıbekmez, Fransızcada İstanbul Çapa Fen Lisesi'nden Yunus Emre Aydoğan, Arapçada İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Salih Orhan, Rusçada Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi'nden Safiye Yaşar birinci oldu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adaylarımızı tebrik ediyorum. Başarının tek başına elde edilmesi mümkün değil, şampiyonlarımıza en büyük desteği veren anne ve babalarımızı, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve yol gösteren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya ideal ve hedefindeki ülkemize faydalı vazifelerde görev alacaklar" ifadelerini kullandı.