2024 YKS'nin Son Oturumu YDT Tamamlandı - Son Dakika
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2024 YKS'nin Son Oturumu YDT Tamamlandı

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), saat 17.45'te tamamlandı. İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinden yapılan sınavda toplamda 222 bin 473 aday yer aldı. Sınav süresi 120 dakika olan YDT'de 80 soru soruldu. 2024 YKS süreci, YDT'nin tamamlanmasıyla sona erdi.

09.06.2024 17:46
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(ANKARA) - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) saat 15.45'te başlayan üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) saat 17.45 itibarıyla tamamlandı.

YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan YDT, saat 17.45'te sona erdi. İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişinin girdiği sınavda adaylara, 80 soru için 120 dakika süre verildi. Sınavda, 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanıldı. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yaptı. YDT'nin de tamamlanmasıyla 2024 YKS süreci sona ermiş oldu.

Kaynak: ANKA

Ösym, YDT, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 YKS'nin Son Oturumu YDT Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 YKS'nin Son Oturumu YDT Tamamlandı - Son Dakika
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