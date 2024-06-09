2024 YKS'nin Son Oturumu YDT Tamamlandı

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(ANKARA) - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) saat 15.45'te başlayan üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) saat 17.45 itibarıyla tamamlandı.

YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan YDT, saat 17.45'te sona erdi. İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişinin girdiği sınavda adaylara, 80 soru için 120 dakika süre verildi. Sınavda, 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanıldı. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yaptı. YDT'nin de tamamlanmasıyla 2024 YKS süreci sona ermiş oldu.