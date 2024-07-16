2024-YKS Sonuçları Açıklandı: 550 ve Üzeri Puan Alan Aday Sayısı Belli Oldu - Son Dakika
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2024-YKS Sonuçları Açıklandı: 550 ve Üzeri Puan Alan Aday Sayısı Belli Oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 59, sayısalda 162, sözelde 3, eşit ağırlıkta 5, dilde 13 aday 550 ve üzeri puan aldı. ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre, TYT'ye başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 301 bin 508'i, AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan 243 bin 203'ü, YDT'ye başvuran 233 bin 384 adaydan 62 bin 294'ü sınava katılmadı. Ayrıca TYT'de 2 milyon 755 bin 277, sayısalda 1 milyon 307 bin 7, sözelde 1 milyon 423 bin 849, eşit ağırlıkta 1 milyon 703 bin 833, dilde 153 bin 648 adayın puanı 115 ve üzeri hesaplandı.

16.07.2024 17:41
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme puanlarına göre, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 59, sayısalda 162, sözelde 3, eşit ağırlıkta 5, dilde 13 aday 550 ve üstünde puan aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı.

Verilere göre, TYT'ye başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 301 bin 508'i, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan 243 bin 203'ü, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 233 bin 384 adaydan 62 bin 294'sı sınava katılmadı.

Katılımcılardan, TYT oturumunda 287, AYT'de 47, YDT'de 6 olmak üzere 340 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

Yerleştirme puanları

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen 2024-YKS yerleştirme puanlarına göre, TYT'de 59, sayısalda 162, sözelde 3, eşit ağırlıkta 5, dilde 13 aday 550 ve üstünde puan aldı.

Ayrıca TYT'de 2 milyon 755 bin 277, sayısalda 1 milyon 307 bin 7, sözelde 1 milyon 423 bin 849, eşit ağırlıkta 1 milyon 703 bin 833, dilde 153 bin 648 adayın puanı 115 ve üstünde hesaplandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2024-YKS Sonuçları Açıklandı: 550 ve Üzeri Puan Alan Aday Sayısı Belli Oldu - Son Dakika

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