2024-YÖKDİL/2 Sınavı 11 Ağustos'ta Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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2024-YÖKDİL/2 Sınavı 11 Ağustos'ta Gerçekleştirilecek

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2024-YÖKDİL/2 sınavı, 11 Ağustos Pazar günü yapılacak. Sınav, 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sorular yöneltilirken, sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak. Sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak.

09.08.2024 10:38
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos Pazar günü yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınava katılacak adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek 2024-YÖKDİL/2'de, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak.

746 aday sınav ücretinden muaf tutuldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 101 bin 96 adayın katılacağını bildirdi.

Ersoy, toplam 15 bin 162 kişinin sınav günü görev yapacağını belirterek, "Sınav güvenliği için 2 bin 249 emniyet mensubu görev yapacak. YÖKDİL/2'ye 267 engelli aday başvuru yaptı. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 746 aday bu haktan yararlandı. Sınavda görevli tüm personele kolaylıklar, sınava katılacak adaylara da şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

YÖKDİL, Ösym, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-YÖKDİL/2 Sınavı 11 Ağustos'ta Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024-YÖKDİL/2 Sınavı 11 Ağustos'ta Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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