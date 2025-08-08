2025 Dünya Robot Konferansı Başladı - Son Dakika
2025 Dünya Robot Konferansı Başladı

08.08.2025 16:43
Beijing'de düzenlenen konferansta akıllı robotların geleceği ve gelişim trendleri ele alınıyor.

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- 2025 Dünya Robot Konferansı'nda somutlaştırılmış akıllı robotların geleceğe dönük gelişim trendleri öne çıktı. Beijing'de cuma günü başlayan etkinlik bu bağlamda kavrama, karar alma ve güvenlik gibi alanlara odaklanıyor.

Dünya Robot İşbirliği Örgütü Başkanı Qiao Hong, konferansın açılış töreninde paylaştığı "2025 Somutlaştırılmış Akıllı Robotlara İlişkin 10 Eğilim" başlıklı raporda somutlaştırılmış kavramaya, fiziksel uygulamalar, fiziksel simulatorler ve dünya modellerinin sinerjisinin yön verdiğini belirtti. Raporda somutlaştırılmış karar vermenin geliştirmesinde multimodal büyük modellerin rolüne de dikkat çekiliyor.

Ayrıca somutlaştırılmış akıllı kontrol, yapay zeka destekli robot tasarımı, yazılım-donanım tutarlılığı, robot imalatı ve büyük ölçekli ve yüksek kaliteli veri setleri gibi bazı kilit önemdeki alanlar ele alınıyor.

Rapor, robot grupları ve insanlarla işbirliği, disiplinler arası açık bir topluluk, somutlaştırılmış akıllı robotlar için güvenlik değerlendirmesi ve etik gelişim konularına da değiniyor.

Çin Elektronik Enstitüsü ve Dünya Robot İşbirliği Örgütü'nün ortaklaşa düzenlediği ve 5 gün sürecek olan konferans kapsamında forumlar, sergiler, yarışmalar ve ağ oluşturma etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca birçok ülkeden 200'den fazla robotik şirketi en son yeniliklerini sergileyecek.

Kaynak: Xinhua

