2025 İnsansı Robot Konferansı Şanghay'da - Son Dakika
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2025 İnsansı Robot Konferansı Şanghay'da

Şanghay, 25-26 Nisan'da insansı robot konferansına ev sahipliği yapacak; 10 forum düzenlenecek.

10.02.2025 16:14
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BEİJİNG, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kenti, 25-26 Nisan tarihlerinde 2025 Çin İnsansı Robot Ekolojisi Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Hem çevrimiçi hem de yüz yüze katılım imkanıyla gerçekleştirilecek olan etkinliğin, robotik sektöründe önemli bir etki yaratması bekleniyor.

Konferansta, insansı robot ürün geliştirme, pazar genişletme, yatırım ve finansman stratejileri, sektör-akademi-araştırma işbirliği, batarya teknolojisi ve çeşitli uygulama senaryoları gibi kritik alanları kapsayan bir ana forum ile dokuz alt forum olmak üzere toplam 10 forum düzenlenecek.

Konferans, küresel uzmanları, akademik liderleri, üst düzey sektör yöneticilerini ve deneyimli yatırımcıları bir araya getirerek en son bilimsel gelişmeleri ve en yeni teknolojileri sergileyecek. Katılımcılar ayrıca sektör trendlerini paylaşma, pazara dair görüşlerini aktarma ve uluslararası işbirliğini teşvik etme fırsatı bulacak.

Kaynak: Xinhua

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