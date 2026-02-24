2025'te Evlenme Azaldı, Boşanma Arttı - Son Dakika
2025'te Evlenme Azaldı, Boşanma Arttı

24.02.2026 19:56
TÜİK verilerine göre, 2025'te evlenen çift sayısı 17 bin azalırken, boşanma 4 bin arttı.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) TÜİK'e göre, Aile Yılı ilan edilen 2025'te bir önceki yıla göre evlenen çiftlerin sayısı 17 bin 746 kişi azaldı, boşananların sayısı ise 4 bin 830 kişi arttı. Eminönü Meydanı'nda bu konudaki görüşlerini açıklayan bir vatandaş, "Hayat şartları, pahalılık. Bekarlar evlenemiyor, evliler de geçinemiyor" derken bir başkası "Bak, bir kilo 650 lira. Benim aylığım 28 bin lira. Ben 12 saat çalışacağım bir kilo hurma alacağım. Bu şekilde nasıl çocuk doğurayım (yapalım)? Diyorlar ya 'Ben ekonomistim'. Öyle değil. Ekonomiyi bilmek için, boşanmayı önlemek için, intiharı önlemek için şöyle bir pazara inecek, insanların içine karışacak, insanlarla bir dolaşacak ne olduğunu o zaman anlayacak ekonominin şunun bunun..." diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aile Yılı ilan edilen 2025'e ait evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre, evlenen çiftlerin sayısı 2024 yılında 569 bin 983 iken 2025 yılında 552 bin 237 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı 2024 yılında 188 bin 963 iken 2025 yılında 193 bin 793 oldu. Böylece bir önceki yıla göre evlenen çiftlerin sayısı 17 bin 746 kişi azalırken, boşananların sayısı 4 bin 830 kişi arttı. Boşanan çiftlerin 191 bin 371 çocuğu velayete verildi.

"Bekarlar evlenemiyor, evliler de herhalde pahalılıktan geçinemiyor"

Vatandaşların çoğu bu duruma, ekonomik sıkıntıları en büyük etken olarak gördüklerini belirtti. Bir vatandaş, "Hayat şartları, pahalılık. Bekarlar evlenemiyor, evliler de herhalde pahalılıktan geçinemiyor" derken bir vatandaş ise düşüncesini, "Eşler arasındaki saygısızlık, birbirlerine değer vermeme. Bu tip şeylerden ötürü daha çok uzaklaşıyor insanlar böyle şeylerden" sözleriyle görüşünü dile getirdi.

Bir diğer vatadaş ise toplumsal sorunların tümünün ekonomik krizden kaynaklandığını düşündüğünü söyledi. "Ölümlerin artması, boşanmanın artması, intiharlar, bütün her şeyin sorumlusu ekonomi; ekonomik kriz, insanların geçim sıkıntısı" diyen vatandaş şöyle konuştu:

"Ekonomiyi bilmek için, boşanmayı önlemek için, intiharı önlemek için şöyle bir pazara inecek..."

"Bak, bir kilo hurma 650 lira. Benim aylığım 28 bin lira. Ben 12 saat çalışacağım bir kilo hurma alacağım. Bu şekilde nasıl çocuk doğurayım (yapalım)? Benim yeğenlerim Almanya'da; adam orada çocuk yaptığı zaman 18 yaşına kadar büyütüyor, her şeyini karşılıyor. Burada, ben 3 çocuk yapacağım da senede bana 5 bin lira verecek. Zaten bezin 1 tanesi 5 bin lira. Diyorlar ya 'Ben ekonomistim'. Öyle değil. Ekonomiyi bilmek için, boşanmayı önlemek için, intiharı önlemek için şöyle bir pazara inecek, insanların içine karışacak, insanlarla bir dolaşacak ne olduğunu o zaman anlayacak ekonominin şunun bunun... Ukrayna savaşta, biz elimizi açmışız Allah'a dua ediyoruz, Ukrayna savaşı bitsin de bize buğday gelsin. Ben Karslıyım; Kars'ın merasına git, İstanbul'a yeter. Konya, Adana, Iğdır... Ekip biçmedikten sonra ne intihar düzelir, ne boşanma azalır, ne çocuk doğurur insanlar."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
