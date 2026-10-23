Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı

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Süper Lig'de pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin kritik derbi öncesinde tesislere giderek futbolculara moral vereceği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin derbi galibiyeti için ekstra prim kararı aldığı, futbolculara ödenecek miktarın ise daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Süper Lig'de gözler pazartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-lacivertli ekipte kritik karşılaşma öncesinde yönetim de devreye girdi. Fenerbahçe yönetiminin, derbiden galibiyetle ayrılmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM TESİSLERE GİDECEK

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin, son dönemde eleştirilerin hedefinde olan teknik heyet ile futbolculara destek vermek amacıyla tesislere gideceği bildirildi. Sarı-lacivertli idarecilerin, oyuncularla bir araya gelerek moral vereceği ve kritik mücadele öncesinde takımın yanında olduklarını göstereceği ifade edildi.

DERBİYE ÖZEL PRİM KARARI

Fenerbahçe yönetiminin Galatasaray derbisi için ekstra prim kararı aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli futbolcuların ezeli rakiplerini mağlup etmesi halinde özel primle ödüllendirileceği belirtildi. Yönetimin prim miktarını ise ilerleyen günlerde takıma açıklayacağı kaydedildi.

DERBİYİ BİR MAÇTAN DAHA FAZLASI OLARAK GÖRÜYORLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçların aksine Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 maçını kazanan Fenerbahçe'de yönetim, Galatasaray galibiyetinin takımın moralini daha da yükselteceğini düşünüyor. Derbiyi sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak değerlendiren sarı-lacivertli idarecilerin, futbolculara maçın önemini bir kez daha hatırlatacağı belirtildi.

Fenerbahçe cephesinde olası bir mağlubiyetin radikal kararları beraberinde getirebileceği, galibiyetin ise takım adına yeni bir başlangıç olabileceği ifade ediliyor.

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Aziz YıldırımAziz YıldırımGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı - Son Dakika
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