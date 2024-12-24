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2025'te Idari Para Cezaları Artıyor

2025\'te Idari Para Cezaları Artıyor

Türk Ticaret Kanunu'na göre 2025'te uygulanan idari para cezaları %43,93 artırıldı.

24.12.2024 01:25
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(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre 2025 yılında uygulanacak olan idari para cezaları belli oldu. Düzenleme ile  Türk Ticaret Kanununun 33'üncü, 38'inci, 51'inci ve 562'nci maddelerinde düzenlenmiş olan idari para cezaları yeniden değerleme oranına göre yüzde 43,93 oranında artırıldı.

2025 yılında Türk Ticaret Kanunu'na göre uygulanacak olan idari para cezaları artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile idari para cezaları yeniden değerleme oranına göre yüzde 43,93 oranında artırıldı. Türk Ticaret Kanunu'nun 33 maddesinin, "Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürü tarafından idari para cezasıyla cezalandırılır" hükmüne aykırı hareret edenlere 17 bin 686 TL ceza uygulanacak.

TTK'nun 38. maddesinin "Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır" hükmüne aykırı hareket edenlere de 35 bin 416 TL ceza verilecek. Kanun maddelerinin ilgili hükümlerini ihlal ederek "ticaret unvanını devredenlerle devralan ve kullananlara" uygulanacak ceza miktarı da 35 bin 416 TL oldu.

Kanunun 562'nci maddesine uymayanlara büyük cezalar geliyor

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 562'inci maddesinde yer alan "Defter tutma yükümünü yerine getirmeyenler", "Belgelerin kopyasını sağlamayanlar", "Gerekli onayları yaptırmayanlar", "Kanun maddesine uygun olarak defterlerini tutmayanlar", "Kanuna aykırı hileli envanter çıkaranlar" ve "Kanuna göre belgeleri ibraz etmeyenler, ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla" ve "Kanunun ilgili maddesine aykırı hareket edenler yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar" hükümlerine aykırı davrananlara verilecek idari para cezası ise 70 bin 920 TL olarak belirlendi. Tebliğ'de artırılan bir diğer ceza ise "Birinci ila onbirinci fıkra kapsamındaki fiiller daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, birinci ila onbirinci fıkra hükümlerine göre cezalandırılırlar" fıkrası oldu bu fıkrayı ihlal edenlere de 138 bin 498 TL para cezası verilecek.

Kaynak: ANKA

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