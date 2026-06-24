Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2025 yılında yurt dışından toplam 6 bin 255 kişi göç etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri verilerini açıkladı.
Verilere göre, geçen yıl bölgede yurt dışından en fazla göçü Tekirdağ aldı.
Tekirdağ'a 3 bin 540, Edirne'ye 1253, Kırklareli'ne ise 1462 kişi göç etti.
Son Dakika › Güncel › 2025'te Trakya'ya 6.255 Göç - Son Dakika
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