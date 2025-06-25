2025 Yaz Davos Forumu Tianjin'de Başladı

TİANJİN, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 2025 Yaz Davos Forumu'nun açılış oturumunda konuşan Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, 25 Haziran 2025.

16. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı olarak da bilinen bu yılki Yaz Davos Forumu, "Yeni Dönemde Girişimcilik" temasıyla Çin'in Tianjin kentinde başladı.

24-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenen foruma 90'dan fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 1.700 önde gelen isim katılıyor.

Katılımcılar, girişimcilik ve yeni teknolojilerin daha dinamik ve dirençli ekonomilerin oluşmasına nasıl katkı sağlayabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuyor. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)