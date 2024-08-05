2025 Yılı Hac Organizasyonu İçin Ön Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri Başladı

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Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, 2025 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını bildirdi.

Pinal, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün itibarıyla başladığını belirtti.

Pinal, "Bu mukaddes yolculuğa çıkmayı arzu eden tüm vatandaşlarımız, 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek." ifadesini kullandı.