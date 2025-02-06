2025-YÖKDİL Giriş Belgeleri Açıldı - Son Dakika
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2025-YÖKDİL Giriş Belgeleri Açıldı

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için giriş belgeleri ÖSYM'den erişime açıldı.

06.02.2025 15:22
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/1 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Adaylar, 16 Şubat'ta yapılacak sınavda saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.???????

Kaynak: AA

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