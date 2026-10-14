2026 CEATEC ileri teknolojiler fuarı Japonya\'nın Chiba eyaletinde salı günü başladı

2026 CEATEC ileri teknolojiler fuarı Japonya'nın Chiba eyaletinde salı günü başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya'nın Chiba eyaletinde düzenlenen 2026 İleri Teknolojiler Karma Fuarı (CEATEC), 14 Ekim salı günü başladı. 2026 CEATEC fuarı, Japonya'nın Chiba eyaletinde 14 Ekim salı günü başladı.
CHİBA, 14 Ekim (Xinhua) -- 2026 İleri Teknolojiler Karma Fuarı (CEATEC) salı günü Japonya'nın Chiba eyaletinde başladı.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?