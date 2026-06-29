2026'da 134 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu - Son Dakika
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2026'da 134 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

29.06.2026 13:08
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İçişleri Bakanlığı, 2026'da toplam 134 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2026 yılı içerisinde yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 134 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Açıklamada, "'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürmeye devam ediyoruz" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2026 yılı içerisinde 2'si gri, 1'i sarı kategoride olmak üzere toplam 134 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerimize teslim olması sağlandı."

Teslim olan terör örgütü mensuplarının 115'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5 terör örgütü mensubu hakkındaki adli işlemler ise devam ediyor. 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi; güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Kahraman Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımızı ile emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026'da 134 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu - Son Dakika

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