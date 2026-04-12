2026'da 233 Kaçak Araç Ele Geçirildi

12.04.2026 15:32
Ticaret Bakanlığı, 2026'da gümrüklerde 280 milyon TL değerinde 233 kaçak araç ele geçirildiğini duyurdu.

TİCARET Bakanlığı, 2026 yılının ilk çeyreğinde gümrüklerde gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 280 milyon 533 bin TL olan 233 kaçak araç ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında sınır kapıları ve limanlarda gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen çok sayıda araca el konularak önemli bir başarıya imza atıldı. 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 233 araç yakalandı ve söz konusu araçların piyasa değerinin yaklaşık 280 milyon 533 bin Türk lirası olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında el konulan araçlar; 104 otomobil, 48 TIR, 56 çeşitli vasıta, 25 iş makinası olarak kayıtlara geçti.

'YASA DIŞI TİCARETLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR'

Açıklamada ayrıca, "Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen bu operasyonlar, kayıt dışı ekonominin önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve kamu düzeninin korunması açısından önemli bir rol oynamaktadır. Gerçekleştirilen denetim ve müdahalelerle kaçakçılık faaliyetlerine karşı etkin bir mücadele ortaya konulmakta olup, yasa dışı ticaretle mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, ülkemizin ekonomik güvenliğinin sağlanması, yasal ticaretin korunması ve kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

