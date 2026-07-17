SHANGHAİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı, çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla başladı.
Toplantının açılış töreninde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres konuşma yaptı.
Son Dakika › Güncel › 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?