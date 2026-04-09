2026 Hac Ayları Başlıyor: Zilkade 18 Nisan\'da

Hac ayları, İslam takviminde Şevval ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 gününü kapsayan özel bir zaman dilimidir. Bu aylarda ihrama girilmesi gerekmektedir. 2026 yılında Zilkade ayı, Hicri 1447 yılına denk gelerek 18 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Bu ay, Kurban Bayramı'nın bulunduğu Zilhicce ayından hemen önce gelir ve haram aylar arasında yer alır.

2026 yılı hac organizasyonu çerçevesinde ilk kafilelerin 18 Nisan itibarıyla yola çıkması planlanıyor. Türkiye'den kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının dönüşlerinin ise Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Nihai takvim ve detaylar Diyanet İşleri Başkanlığı ve organizasyon firmaları tarafından öğrenilebilecek.

Hac ibadetinin en önemli rükünlerinden biri olan Arafat vakfesi, yalnızca Zilhicce'nin belirli günlerinde yerine getirilebiliyor. Hac aylarının önemi, ihrama bu aylar içerisinde girilmesi gerektiğinden kaynaklanmaktadır. Zilkade ayı, İslam tarihinde önemli olaylara sahne olmuştur ve haram aylardan biridir. Haram aylar, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep olarak belirlenmiş olup, bu aylarda savaş ve çatışma yasaklanmıştır.