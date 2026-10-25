KPSS Ortaöğretim adayları dikkat! ÖSYM soruları ve cevap anahtarını yayımladı, sonuçlar 19 Kasım\'da

(ANKARA) - 2026- KPSS Ortaöğretim'in Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'u erişime açıldı.

YAKLAŞIK 3 MİLYON ADAY BAŞVURDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) yapıldı.

Türkiye genelinde 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonun kullanıldığı sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Adaylara 130 dakika süre verilen sınav saat 12.25'te sona erdi.

SONUÇLAR 19 KASIM'DA

Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak ve 2 yıl süreyle geçerli olacak.

SORULARA NASIL ERİŞİLİR?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM, Temel Soru Kitapçığı görüntüleme sürecinin 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59'da sona ereceğini duyurdu.