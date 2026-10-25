KPSS Ortaöğretim adayları dikkat! ÖSYM soruları ve cevap anahtarını yayımladı, sonuçlar 19 Kasım'da - Son Dakika
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KPSS Ortaöğretim adayları dikkat! ÖSYM soruları ve cevap anahtarını yayımladı, sonuçlar 19 Kasım'da

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KPSS Ortaöğretim adayları dikkat! ÖSYM soruları ve cevap anahtarını yayımladı, sonuçlar 19 Kasım\'da
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ÖSYM, 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu 2026-KPSS Ortaöğretim'in Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu erişime açtı. Soruların tamamı, adaylar tarafından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr üzerinden 4 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar incelenebilecek. 2 yıl geçerli olacak sonuçlar 19 Kasım'da duyurulacak.

(ANKARA) - 2026- KPSS Ortaöğretim'in Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'u erişime açıldı.

YAKLAŞIK 3 MİLYON ADAY BAŞVURDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) yapıldı.

Türkiye genelinde 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonun kullanıldığı sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Adaylara 130 dakika süre verilen sınav saat 12.25'te sona erdi.

SONUÇLAR 19 KASIM'DA

Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak ve 2 yıl süreyle geçerli olacak.

SORULARA NASIL ERİŞİLİR?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM, Temel Soru Kitapçığı görüntüleme sürecinin 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59'da sona ereceğini duyurdu.

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Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: KPSS Ortaöğretim adayları dikkat! ÖSYM soruları ve cevap anahtarını yayımladı, sonuçlar 19 Kasım'da - Son Dakika
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