2026 MEB Akademi Giriş Sınavı Belgeleri Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 26 Temmuz'da uygulanacak 2026-AGS ve 2026-ÖABT'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2026-AGS için adaylar sınav günü saat 10.00'dan, 2026-ÖABT için 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.