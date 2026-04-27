2026 Nisan Emekli Promosyonu: En Yüksek Veren Bankalar ve Güncel Tutarlar
2026 Nisan Emekli Promosyonu: En Yüksek Veren Bankalar ve Güncel Tutarlar

27.04.2026 21:19
Nisan 2026 itibarıyla emekli promosyon tutarları güncellendi. Kamu ve özel bankalar, yeni emekli maaşı zammı sonrası promosyon kampanyalarını duyurdu. İşte en yüksek promosyon veren bankalar ve tutarları.

2026 Nisan ayı ile birlikte emekli promosyon tutarları güncellendi. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkması ve SSK/Bağ-Kur aylıklarındaki yüzde 12,19 artış sonrası bankalar promosyon kampanyalarını yeniledi. İşte öne çıkan bankalar ve sundukları promosyonlar:

TEB: 36 ay taahhütle toplam 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL ana + 9.000 TL ek). ING: 15.000 TL'ye varan nakit promosyon, ek koşullarla 32.000 TL'ye kadar. Akbank: 20.000 TL nakit promosyon, 0 faizli 50.000 TL kredi ve ek ödüllerle toplam 100.000 TL'ye varan fayda. Garanti BBVA: 15.000 TL nakit promosyon, bonus ve ödüllerle 25.000 TL'ye varan fırsat. İş Bankası: 15.000 TL nakit promosyon, ek ödüllerle 25.000 TL'ye kadar. Ziraat Bankası: Maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arası promosyon. Vakıfbank: 6.250 TL ile 15.000 TL arası nakit promosyon, ek ödüllerle 25.000 TL'ye kadar. QNB: 8.500 TL ile 20.000 TL arası standart promosyon, ek ürünlerle 31.000 TL'ye varan ödül. DenizBank: 12.000 TL nakit promosyon, ek ürünlerle 15.000 TL'ye varan ek fırsat.

Kampanyalar genellikle 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir. Yeni emekli olanlar, promosyon süresi dolanlar veya sözleşmesini yenilemek isteyenler başvurabilir.

