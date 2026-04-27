2026 Nisan Emekli Promosyonu: En Yüksek Veren Bankalar ve Güncel Tutarlar

2026 Nisan ayı ile birlikte emekli promosyon tutarları güncellendi. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkması ve SSK/Bağ-Kur aylıklarındaki yüzde 12,19 artış sonrası bankalar promosyon kampanyalarını yeniledi. İşte öne çıkan bankalar ve sundukları promosyonlar:

TEB: 36 ay taahhütle toplam 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL ana + 9.000 TL ek). ING: 15.000 TL'ye varan nakit promosyon, ek koşullarla 32.000 TL'ye kadar. Akbank: 20.000 TL nakit promosyon, 0 faizli 50.000 TL kredi ve ek ödüllerle toplam 100.000 TL'ye varan fayda. Garanti BBVA: 15.000 TL nakit promosyon, bonus ve ödüllerle 25.000 TL'ye varan fırsat. İş Bankası: 15.000 TL nakit promosyon, ek ödüllerle 25.000 TL'ye kadar. Ziraat Bankası: Maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arası promosyon. Vakıfbank: 6.250 TL ile 15.000 TL arası nakit promosyon, ek ödüllerle 25.000 TL'ye kadar. QNB: 8.500 TL ile 20.000 TL arası standart promosyon, ek ürünlerle 31.000 TL'ye varan ödül. DenizBank: 12.000 TL nakit promosyon, ek ürünlerle 15.000 TL'ye varan ek fırsat.

Kampanyalar genellikle 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir. Yeni emekli olanlar, promosyon süresi dolanlar veya sözleşmesini yenilemek isteyenler başvurabilir.