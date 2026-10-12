2026 Nobel Ekonomi Ödülü, Hall ve Woodford'a makroekonomik çalışmalarıyla verildi - Son Dakika
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2026 Nobel Ekonomi Ödülü, Hall ve Woodford'a makroekonomik çalışmalarıyla verildi

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2026 Nobel Ekonomi Ödülü, Hall ve Woodford\'a makroekonomik çalışmalarıyla verildi
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2026 Nobel Ekonomi Ödülü, 'makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri' alanındaki çalışmaları nedeniyle ABD'li Robert E. Hall ve Michael Woodford'a verildi. İkili, istikrar politikalarını canlandırmak için modellerin mikroekonomik temellere dayandırılmasını ortaya koydu.

2026 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" alanındaki çalışmaları dolayısıyla ABD'li Robert E. Hall ve Michael Woodford layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde düzenlenen basın toplantısında, 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri açıklandı.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" alanındaki çalışmaları nedeniyle ABD'li Hall ve Woodford bu ödüle layık görüldü.

Hall ve Woodford, çalışmalarıyla istikrar politikalarını yeniden canlandırmak amacıyla ekonomik modellerin nasıl yeniden yapılandırılabileceğini ortaya koydu.

Enflasyon, üretim ve tüketim gibi makroekonomik değişkenler arasındaki istatistiksel bağlantıları temel almak yerine modellerini mikroekonomik temeller üzerine kurmayı tercih eden Hall ve Woodford'un bu yaklaşımı, bireysel hanehalkları ile işletmelerin toplamının, eylemleri aracılığıyla ekonomiyi nasıl etkilediğinin anlaşılmasını kapsıyor.

2025 Nobel Ekonomi Ödülü, "teknolojik gelişmeler yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirlemiş olması nedeniyle" Joel Mokyr'in yanı sıra "yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine" ilişkin çalışmaları dolayısıyla Philippe Aghion ve Peter Howitt'e verilmişti.

Hall ve Woodford kimdir?

1943'te ABD'nin California eyaletinde doğan Robert E. Hall, Stanford Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 1955'te doğan Michael Woodford da Columbia Üniversitesinde ekonomi profesörü ünvanıyla görev yapıyor.

Nobel Ödülleri hakkında

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 29 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişilere veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969'da verildi.

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in öldüğü gün olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan, ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Ödüllerin verilmediği durumların çoğu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti. Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.

Kaynak: AA
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