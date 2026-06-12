2026-STS Öğretmenlik Sınavı Yarın - Son Dakika
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2026-STS Öğretmenlik Sınavı Yarın

12.06.2026 12:08
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ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-STS Öğretmenlik sınavı, yarın 164 adayın katılımıyla Ankara'da elektronik ortamda gerçekleşecek. 60 soruluk sınav 80 dakika sürecek, başarı için en az 40 puan gerekiyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026- STS Öğretmenlik) yarın yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'da ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) elektronik olarak yapılacak sınav için 2 salon kullanılacak.

Sınav, saat 13.45'te başlayacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 60 çoktan seçmeli sorudan oluşacak sınav 80 dakika sürecek. Saat 15.05'te sona erecek sınavda ek süre uygulaması olmayacak.

Yurt dışında Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran 164 aday sınava katılacak.

Sınav sürecinde emniyet görevlileri dahil 30 personel hazır bulunacak.

Sınavda, adayların başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 40 puan alması gerekiyor. Başarılı olan adaylar adına YÖK tarafından "diploma denklik belgesi" düzenlenecek.

Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 6 aday bu haktan yararlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Sınav sonuçları 25 Haziran'da açıklanacak.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, ÖSYM, STS, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026-STS Öğretmenlik Sınavı Yarın - Son Dakika

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